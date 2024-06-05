Россиян предупредили об опасных погодных явлениях

Вильфанд: в некоторых частях России ожидаются заморозки или сильный ветер На юге западной Сибири и в южных районах Красноярского края ожидаются заморозки, а на Урале — сильный ветер с дождем и крупным градом.
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