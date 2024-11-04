Европа беззащитна перед русскими диверсантами

Автор: Роман Скоморохов Ужас. Толпы русских диверсантов в шапках-ушанках и с АК-47, перемотанных скотчем, продолжают свое шествие по Европе.
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