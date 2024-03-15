Сотрудник погранслужбы Незалежной, военнослужащий ВСУ, совершил, наверное, самый дерзкий побег из своей страны.
Сбежал из ВСУ на такси, сказал: "Стреляйте!" Самый дерзкий побег из Украины
Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Я думаю, что там есть и те, кто готов умереть за неньку и те, кто не хочет умирать за правящих в Куеве жидов. Тех, кто хочет умереть за неньку больше пока. Но ряды их тают. Начинают понимать за чьи интересы они умереть хотят. Вот спросите хохла и русского бойца - за что они умирают. Оба скажут за Родину. А какая разница в их ответе и есть ли она? Родина хохла подтягивала вечных врагов России к её границам. Родина русского солдата сейчас их изгоняет от своих границ. Это же так очевидно. С этим и не поспорить. Так за какую Родину хохол умирает? За ту, которая приглашает всех желающих убивать русских? А за какую Родину умирает русский солдат? А за ту, которая не даст это сделать. Не даст сделать то, что хотели делать и Мамай, и Наполеон, и Гитлер, Это же так очевидно. Глупый, тупой, упрямый хохол, разве ты не видишь этой разницы?
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19 час.
Аршак Меликджанян
нет пока не выбьют всех кто за майдан, за москоляку на гиляку и пока не уедут все те кто за кружевные трусики, ничего не изменится, но зато понятна почему Верховный не торопится, это правильно, больше уцелеет нормальных людей и меньше кастрюлеголовых.
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15 час.
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