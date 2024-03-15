Сбежал из ВСУ на такси, сказал: "Стреляйте!" Самый дерзкий побег из Украины

АС

Анатолий Страшко

Я думаю, что там есть и те, кто готов умереть за неньку и те, кто не хочет умирать за правящих в Куеве жидов. Тех, кто хочет умереть за неньку больше пока. Но ряды их тают. Начинают понимать за чьи интересы они умереть хотят. Вот спросите хохла и русского бойца - за что они умирают. Оба скажут за Родину. А какая разница в их ответе и есть ли она? Родина хохла подтягивала вечных врагов России к её границам. Родина русского солдата сейчас их изгоняет от своих границ. Это же так очевидно. С этим и не поспорить. Так за какую Родину хохол умирает? За ту, которая приглашает всех желающих убивать русских? А за какую Родину умирает русский солдат? А за ту, которая не даст это сделать. Не даст сделать то, что хотели делать и Мамай, и Наполеон, и Гитлер, Это же так очевидно. Глупый, тупой, упрямый хохол, разве ты не видишь этой разницы?