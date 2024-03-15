СССР-Россия
ГлавнаяВсе новые темы са...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СССР-Россия

1 345 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария
    Там уран!Путин разорвал до...
  • Иринушка
    Ну что там у власти не пойми кто, это понятно. До идиота даже не доходит, что призывает себе смертный приговор.Член британской п...
  • Liudmila Kosteley (Моисеева)
    У моей тёти Полины. муж был (мне значит дядя) только она погибла.Осталось 4 детей.Так этот Уланов Тимофей. много лет ...Отмашка Киму посл...

Сбежал из ВСУ на такси, сказал: "Стреляйте!" Самый дерзкий побег из Украины

Сбежал из ВСУ на такси, сказал: "Стреляйте!" Самый дерзкий побег из Украины

Сотрудник погранслужбы Незалежной, военнослужащий ВСУ, совершил, наверное, самый дерзкий побег из своей страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АС
Анатолий Страшко
Я думаю, что там есть и те, кто готов умереть за неньку и те, кто не хочет умирать за правящих в Куеве жидов. Тех, кто хочет умереть за неньку больше пока. Но ряды их тают. Начинают понимать за чьи интересы они умереть хотят. Вот спросите хохла и русского бойца - за что они умирают. Оба скажут за Родину. А какая разница в их ответе и есть ли она? Родина хохла подтягивала вечных врагов России к её границам. Родина русского солдата сейчас их изгоняет от своих границ. Это же так очевидно. С этим и не поспорить.  Так за какую Родину хохол умирает? За ту, которая приглашает всех желающих убивать русских? А за какую Родину умирает русский солдат? А за ту, которая не даст это сделать. Не даст сделать то, что хотели делать и Мамай, и Наполеон, и Гитлер, Это же так очевидно. Глупый, тупой, упрямый хохол, разве ты не видишь этой разницы?
Ответить
19 час.
Аршак Меликджанян
нет пока не выбьют всех кто за майдан, за москоляку на гиляку и пока не уедут все те кто за кружевные трусики, ничего не изменится, но зато понятна почему Верховный не торопится, это правильно, больше уцелеет нормальных людей и меньше кастрюлеголовых.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх