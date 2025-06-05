Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал безусловную поддержку РФ в ситуации на Украине

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на встрече с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу заверил, что северокорейское правительство и впредь будет "безусловно поддерживать" РФ в ситуации на Украине и по другим вопросам.
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