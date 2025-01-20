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Российские С-400 берут в прицел натовские самолёты над Балтикой. В Альянсе говорят, что это месть за "теневой флот". А что они хотели?

Российские С-400 берут в прицел натовские самолёты над Балтикой. В Альянсе говорят, что это месть за "теневой флот". А что они хотели?

Дневники Зеленого края Breguet Atlantic-2 самолет не просто разведывательные, но и ударный.

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Комментарии
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ВР
Вова Рябов
Так а кто решил.что флот теневой?ввести санкции их флот так же объявить
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5 час.
сергей тараненко
Пора бы пару, тройку утопить.... пускай летают дальше!!!
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2 час.

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