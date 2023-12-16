НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

122 подписчика

Аскаров отразил 30 из 31 броска «Манитобы» и одержал 3-ю победу подряд в АХЛ. Свечков набрал 1+1, у него 15 очков в 22 играх за фарм «Нэшвилла»

Вратарь «Милуоки» был признан 3-й звездой матча регулярного чемпионата АХЛ с «Мус» (5:1).  В 13 матчах в этом сезоне на счету 21-летнего россиянина 7 побед при 91,4% сэйвов и коэффициенте надежности 2,28.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх