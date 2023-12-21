32 объекта благоустроят в Иванове по проекту «Местные инициативы» в 2024 году

Городские власти опубликовали список проектов, которые прошли отбор на муниципальном уровне.В ивановской мэрии состоялся конкурс проектов благоустройства, которые предполагается реализовать в рамках программы «Местные инициативы» в 2024 году.
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