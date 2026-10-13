Тело обритой девушки нашли в лесу: задержаны мать, две дочери и молодой мужчина

В Судогде Владимирской области расследуют убийство 21-летней местной жительницы. Ее тело со следами насильственной смерти обнаружили 8 октября в лесу неподалеку от улицы Бякова, сообщает СУ СКР по региону.
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