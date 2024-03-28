Взлом сознания и побег от реальности (Сказы Мары)

Людей всегда привлекают различные чудеса и сверхспособности. Многим скучна и не интересна реальность бытия, и они начинают искать то, как ее изменить, как превратить свою жизнь в увлекательное приключение.
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