Есть два выражения, которые описывают современную глобальную финансовую систему. Первое, это ответ Эрнста Хэмингуэя на вопрос, как он стал банкротом – «Сначала постепенно, затем внезапно».
Падение дома Трампи
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Атом Мартин
А там , у них все плачевно , вот увидите 🙄
Ответить
1 м.
Вера смелых
Атом Мартин
Одно непонятно - а зачем в принципе заниматься этими проблемами? 🤔🤔
В принципе, или нет, но мы все, осознавая это, или нет, живём в этих проблемах. Возможно, понимание и желание понять, к чему может привести каждая отдельная проблема, и тем более, совокупности проблем, не только морально подготовят народ к очередным испытаниям, но и разбудят пока непроявленные возможности умов... В любых испытаниях человек или находит и закалитт свои силы, либо трусит и ноет... Но что такое ГОТОВНОСТЬ? Это - знание, в первую очередь. Знание рождает стремление выжить с честью. Стремление ищет пути и способы. Обдумывая пути и способы, человек находит те, на которые он способен, и оставляет запасные ходы... Напряжённая работа Души и Разума. Однажды, неожиданно, я оказалась в чужой стране, без единого знакомого, без знания языка, и практически без денег, без связи... (Позже меня просветили, чем это могло для меня закончиться.... Так бы и получилось, если бы не ЗНАНИЕ.
Ответить
1 м.
Атом Мартин
Вера смелых
В принципе, или нет, но мы все, осознавая это, или нет, живём в этих проблемах. Возможно, понимание и желание понять, к чему может привести каждая отдельная проблема, и тем более, совокупности проблем, не только морально подготовят народ к очередным испытаниям, но и разбудят пока непроявленные возможности умов... В любых испытаниях человек или находит и закалитт свои силы, либо трусит и ноет... Но что такое ГОТОВНОСТЬ? Это - знание, в первую очередь. Знание рождает стремление выжить с честью. Стремление ищет пути и способы. Обдумывая пути и способы, человек находит те, на которые он способен, и оставляет запасные ходы... Напряжённая работа Души и Разума. Однажды, неожиданно, я оказалась в чужой стране, без единого знакомого, без знания языка, и практически без денег, без связи... (Позже меня просветили, чем это могло для меня закончиться.... Так бы и получилось, если бы не ЗНАНИЕ.
Красиво !
Ответить
1 м.
Свежие комментарии