Падение дома Трампи

Вера смелых

Атом Мартин Одно непонятно - а зачем в принципе заниматься этими проблемами? 🤔🤔

В принципе, или нет, но мы все, осознавая это, или нет, живём в этих проблемах. Возможно, понимание и желание понять, к чему может привести каждая отдельная проблема, и тем более, совокупности проблем, не только морально подготовят народ к очередным испытаниям, но и разбудят пока непроявленные возможности умов... В любых испытаниях человек или находит и закалитт свои силы, либо трусит и ноет... Но что такое ГОТОВНОСТЬ? Это - знание, в первую очередь. Знание рождает стремление выжить с честью. Стремление ищет пути и способы. Обдумывая пути и способы, человек находит те, на которые он способен, и оставляет запасные ходы... Напряжённая работа Души и Разума. Однажды, неожиданно, я оказалась в чужой стране, без единого знакомого, без знания языка, и практически без денег, без связи... (Позже меня просветили, чем это могло для меня закончиться.... Так бы и получилось, если бы не ЗНАНИЕ.