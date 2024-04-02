Российские войска вышли к окраинам Часова Яра

ВС РФ взяли штурмом укрепленный район ВСУ на подступах к населенному пункту Часов Яр в ДНР. Оборонительная позиция националистов была оборудована в лесополосе от восточной окраины Лиственного леса к заказнику «Ступки-Голубовские 2».