Российские войска вышли к окраинам Часова Яра

ВС РФ взяли штурмом укрепленный район ВСУ на подступах к населенному пункту Часов Яр в ДНР. Оборонительная позиция националистов была оборудована в лесополосе от восточной окраины Лиственного леса к заказнику «Ступки-Голубовские 2».
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