Кац: Израиль продолжит удары по «Хезболле», несмотря на угрозы Ирана

Глава внешнеполитического ведомства Израиля Ираэль Кац проинформировал о том, что Вооружённые силы и далее будут поражать объекты организации «Хезболла», пока она не отступит с приграничных участков ливанской территории.
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