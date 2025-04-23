Волонтёры Рассказова подключились к работе в рамках голосования за объекты благоустройства

Волонтеры города Рассказово подключились к работе в рамках Всероссийского голосования за объекты благоустройства, которое проходит по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
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