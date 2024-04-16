Русский "Терминатор" задержан на Бали за гонку на мотоцикле

Иностранный турист с обнажённым торсом и без шлема, но в тёмных очках — очень похожий на Шварцнегера в первых кадрах Терминатор, когда он голым отбирал одежду и очки у байкеров, «ворвался» на мотоцикле на платную дорогу через полосу движения.
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