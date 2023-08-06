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WSJ: Китай потенциально предлагает возможность включить в обсуждение будущих переговоров РФ и Украины часть «красных линий» Москвы

Китайская Народная Республика потенциально предлагает возможность включить в обсуждение будущих переговоров Российской Федерации и киевской стороны часть «красных линий» Москвы.

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