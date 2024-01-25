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На трассе М-5 ограничат движение фур до наступления тепла

На трассе М-5 ограничат движение фур до наступления тепла

На 158-м км автодороги М-5 «Урал» ограничено движение из-за повреждения путепровода. Как сообщили в областном УГИБДД, 22 января 2024 года здесь был обнаружен дефект путепровода – неизвестный автомобиль повредил балки пролетного строения.

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