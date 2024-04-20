Врач назвала противопоказания к донорству крови

Чаще всего о донорстве крови говорят после чрезвычайных происшествий с большим числом пострадавших: многие люди, которые не планировали этого делать, приходят в центры переливания крови, чтобы помочь нуждающимся.
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