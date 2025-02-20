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salekhard.online

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На Ямале более 11 тысяч будущих мам прошли пренатальное тестирование на хромосомные патологии плода

На Ямале более 11 тысяч будущих мам прошли пренатальное тестирование на хромосомные патологии плода

Проект, запущенный по поручению главы региона Дмитрия Артюхова, предоставляет возможность будущим мамам, особенно ведущим кочевой образ жизни, бесплатно и безопасно пройти диагностику.

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