Учёные показали прототип квантового аккумулятора — он работает вопреки здравому смыслу

Представьте аккумулятор, который заряжается не медленнее, а быстрее по мере увеличения его размера. Звучит как научная фантастика, но именно такой прототип представили исследователи из австралийского CSIRO.
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