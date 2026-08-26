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Мировое обозрение

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Учёные показали прототип квантового аккумулятора — он работает вопреки здравому смыслу

Учёные показали прототип квантового аккумулятора — он работает вопреки здравому смыслу

Представьте аккумулятор, который заряжается не медленнее, а быстрее по мере увеличения его размера. Звучит как научная фантастика, но именно такой прототип представили исследователи из австралийского CSIRO.

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