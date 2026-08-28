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Газета.ру

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Пластический хирург Павлюк: блефаропластики ухудшает зрение лишь на время

Пластический хирург Павлюк: блефаропластики ухудшает зрение лишь на время

Сразу после блефаропластики у пациента во время реабилитации может ухудшиться зрение. Однако это временное явление, связанное с отеком, — на самом деле пластика век на здоровье глаз не влияет, заверил в беседе с 360.

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