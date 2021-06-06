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Захватили проезжую часть: бары Рубинштейна выставили столики на дороге

Необычное расположение посадочных мест, видимо, не смутило посетителей питейных заведений.В субботу, 5 июня, некоторые бары на улице Рубинштейна решили создать дополнительные сидячие места для своих посетителей и организовали стихийные веранды.

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