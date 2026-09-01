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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мудрик о переходе в «Тоттенхэм»: «Хочу приводить болельщиков в восторг. Я тот, кто привносит скорость и креативность»

Михаил Мудрик прокомментировал переход в « Тоттенхэм ». «Ощущения отличные. Не могу дождаться, когда начну тренироваться и играть за клуб, и я очень рад воссоединиться с Роберто Де Дзерби .

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