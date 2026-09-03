Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 848 подписчиков

В Польше рассказали «единственной надежде», что Россия разгромит Украину

В Польше рассказали «единственной надежде», что Россия разгромит Украину

Польский политик, экс-депутат Сейма и Европарламента, и, как называют его польские СМИ, видный представитель польского либертарианского правого крыла Корвин-Микке призвал соотечественников осознать, что Россия в конфликте на Украине «воюет за Польшу, то есть, сражается за нас».

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Piotr Priladyshev
Piotr Priladyshevизменено

Поляки  всегда понимали что ,если Украина войдет в Евросоюз, то их сельское хозяйство будет просто уничтожено! Польские фермеры блокировали  даже транзит украинской с/х продукции ,а при  поставках в собственную страну- снесли бы свое Правительство ! Так что у Украины не было,нет и никогда не будет шанса войти в ЕС !