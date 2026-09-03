Польский политик, экс-депутат Сейма и Европарламента, и, как называют его польские СМИ, видный представитель польского либертарианского правого крыла Корвин-Микке призвал соотечественников осознать, что Россия в конфликте на Украине «воюет за Польшу, то есть, сражается за нас».
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Поляки всегда понимали что ,если Украина войдет в Евросоюз, то их сельское хозяйство будет просто уничтожено! Польские фермеры блокировали даже транзит украинской с/х продукции ,а при поставках в собственную страну- снесли бы свое Правительство ! Так что у Украины не было,нет и никогда не будет шанса войти в ЕС !