На государственной границе зарегистрированы нарушения

В ходе наблюдения и контроля государственной границы в зоне Бричаны-Булбоака смешанная бригада, состоящая из карабинеров Северного регионального управления и Пограничной полиции, заметила подозрительного мужчину, передвигавшегося пешком.
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