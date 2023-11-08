Если экс-президент США Дональд Трамп вернется в Белый дом, последствия для США, их союзников и мировой экономики наверняка будут глубокими.
«Подружится с Россией и низложит Китай»: обозреватель FT о победе Трампа на выборах
Комментарии
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Дмитрий Бакланов
И, самое главное, нельзя с ними мириться и санкции отменять. Как только станет возможным, русские "бизнесмены" переключатся с импортозамещения на торговлю, заводы, которые будут импортозамещать станут убыточными, обанкротятся и будут перепрофилированы под торговые центры.
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1 д.
Людмила Лиханова
Мечты, мечты...Россия может и должна поддерживать отношения со всеми, НО...только так чтобы эти отношения не мешали нам жить и развиваться. Так что Трамп и другие могут мечтать и строить планы, но мы не должны покупаться на их речи и посулы. ВСЁ. Только выгода России должна быть и будет приоритетной во всех отношениях.
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1 д.
Геннадий Свешников
Дональд!Не стоит рассказывать сказки,работай парень работай и защищайся от свободы,до следующих выборов!
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1 д.
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