«Подружится с Россией и низложит Китай»: обозреватель FT о победе Трампа на выборах

И, самое главное, нельзя с ними мириться и санкции отменять. Как только станет возможным, русские "бизнесмены" переключатся с импортозамещения на торговлю, заводы, которые будут импортозамещать станут убыточными, обанкротятся и будут перепрофилированы под торговые центры.

Людмила Лиханова

Мечты, мечты...Россия может и должна поддерживать отношения со всеми, НО...только так чтобы эти отношения не мешали нам жить и развиваться. Так что Трамп и другие могут мечтать и строить планы, но мы не должны покупаться на их речи и посулы. ВСЁ. Только выгода России должна быть и будет приоритетной во всех отношениях.