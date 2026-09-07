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Sideways movement is expected

Sideways movement is expected

Sideways movement is expected E-mini S&P 500 Futures CME_MINI_DL:ES1! DanGramza Sideways movement is expected in the S&P 500 daily chart as the market awaits important economic numbers with the PPI and CPI reporting later this week.

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