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Царьград

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"Накидываются со звериной жадностью на Россию": Никита Михалков разоблачил зоозащитников. В деле – миллиардеры, уничтожающие мир?

"Накидываются со звериной жадностью на Россию": Никита Михалков разоблачил зоозащитников. В деле – миллиардеры, уничтожающие мир?

Западные корпорации прикрываются экологией, чтобы грабить и уничтожать. Вместо того чтобы защищать, "спасатели планеты" на самом деле наживаются на дорогом товаре, земле и доверии людей.

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