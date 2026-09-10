Депутат ГД Панеш: МРОТ в России в 2027 году составит 31-32 тысячи рублей

С 1 января 2027 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет примерно до 31-32 тысяч рублей. Такой прогноз в интервью «Парламентской газете» дал зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.