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Депутат ГД Панеш: МРОТ в России в 2027 году составит 31-32 тысячи рублей

Депутат ГД Панеш: МРОТ в России в 2027 году составит 31-32 тысячи рублей

С 1 января 2027 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет примерно до 31-32 тысяч рублей. Такой прогноз в интервью «Парламентской газете» дал зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

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