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Харьковский фронт: Спецназ ГРУ и «Ахмат» своими вылазками довели командиров ВСУ до нервного тика

Харьковский фронт: Спецназ ГРУ и «Ахмат» своими вылазками довели командиров ВСУ до нервного тика

  Российская армия перемалывает оборону Купянска Вдоль оперативной линии «Купянск — Сватово — Кременная» продолжаются интенсивные боевые действия.

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Комментарии
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Анастасия Гончарова
Россия мощь !!!Ахмат сила!!!Работайте братья,бейте фашистскую гадину до последней твари!!!👍👍👍👍👍👍👍
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