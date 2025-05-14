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Бышовец считает, что «Зенит» пройдет ЦСКА в Кубке: «Армейцы хорошо выглядят при игре вторым номером, но пока не показали себя в ситуациях, когда надо отыгрываться»

Бышовец считает, что «Зенит» пройдет ЦСКА в Кубке: «Армейцы хорошо выглядят при игре вторым номером, но пока не показали себя в ситуациях, когда надо отыгрываться»

Сегодня армейцы примут петербургский клуб в ответном матче финала Пути РПЛ (первая игра – 0:2). «Предстоит очень непредсказуемая игра, но я склоняюсь к тому, что «Зенит» удержит преимущество.

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