Восьмиядерный процессор, 32 ГБ ОЗУ и поддержка экранов 8K на одной небольшой плате. Представлен Banana Pi BPI-M7, один из самых мощных одноплатных компьютеров

Полку одноплатных компьютеров прибыло: представлен Banana Pi BPI-M7 на базе SoC Rockchip RK3588. В состав этой однокристальной системы входит центральный процессор с четырьмя ядрами Arm Cortex-A76 частотой 2,4 ГГц и четырьмя Arm Cortex-A55 частотой 1,8 ГГц, GPU Arm Mali-G610 MP4 и нейронный процессор (NPU) c производительностью 6 TOPS для ускорения задач ИИ.