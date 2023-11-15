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Восьмиядерный процессор, 32 ГБ ОЗУ и поддержка экранов 8K на одной небольшой плате. Представлен Banana Pi BPI-M7, один из самых мощных одноплатных компьютеров

Восьмиядерный процессор, 32 ГБ ОЗУ и поддержка экранов 8K на одной небольшой плате. Представлен Banana Pi BPI-M7, один из самых мощных одноплатных компьютеров

Полку одноплатных компьютеров прибыло: представлен Banana Pi BPI-M7 на базе SoC Rockchip RK3588. В состав этой однокристальной системы входит центральный процессор с четырьмя ядрами Arm Cortex-A76 частотой 2,4 ГГц и четырьмя Arm Cortex-A55 частотой 1,8 ГГц, GPU Arm Mali-G610 MP4 и нейронный процессор (NPU) c производительностью 6 TOPS для ускорения задач ИИ.

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