US 2026 Budget Deficit Hits $1.97 Trillion With One Month Left; Interest At Record $1.4 Trillion With DOGE disbanded more than a year ago, and tariffs struck down by the Supreme Court, the US is no longer even pretending that there is any hope to normalize spending, or any kind of happy ending to the US debt trajectory.
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