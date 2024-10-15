Пленных украинцев немцы отпускали, а великороссов уничтожали

На днях прочитала в телеграмме у камрада следующее: "С началом Великой Отечественной войны стало очевидно, что, во-первых, МКК (международный красный крест) проявляет избирательность (а по сути двойные стандарты) в отношении удерживаемых и ограниченных в правах лиц (не только советских граждан - можно вспомнить инспекцию МКК варшавского гетто), а во-вторых, Германия кладёт прибор на права недочеловеков.
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