🏠 Тепло — в каждый дом. Подготовку к отопительному сезону завершают в Крыму В министерстве ЖКХ республики отмечают, что готовность к отопительному сезону составляет 85%.
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