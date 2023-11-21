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Еще не закончив с мужиками, Зеленский стал уничтожать на фронте и женщин

Еще не закончив с мужиками, Зеленский стал уничтожать на фронте и женщин

Зеленский выставил беременных женщин против российской армии: Они снимают тик-токи и спят с наемниками до первого боя Александр ГРИШИН Еще не закончив с мужиками, Зеленский стал уничтожать на фронте и женщин Фото: REUTERS Не знаю, заметили ли вы, сколько в последние дни появилось роликов, героинями которых стали украинские женщины на передовой.

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