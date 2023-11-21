Зеленский выставил беременных женщин против российской армии: Они снимают тик-токи и спят с наемниками до первого боя Александр ГРИШИН Еще не закончив с мужиками, Зеленский стал уничтожать на фронте и женщин Фото: REUTERS Не знаю, заметили ли вы, сколько в последние дни появилось роликов, героинями которых стали украинские женщины на передовой.