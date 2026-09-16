Праздник середины осени в Sintoho: иммерсивный омакасе «Лед и Пламя», саке-ужин и сет с мункейками

С 16 по 26 сентября в азиатском ресторане и баре Sintoho отеля Four Seasons Lion Palace St. Petersburg отмечают Праздник середины осени — второй по значимости в Восточной Азии после Китайского Нового года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ОК XLASH открыл собс...
- ВА XLASH открыл собс...
- В Москве открылис...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым