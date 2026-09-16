НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Business Daily

28 подписчиков

Праздник середины осени в Sintoho: иммерсивный омакасе «Лед и Пламя», саке-ужин и сет с мункейками

Праздник середины осени в Sintoho: иммерсивный омакасе «Лед и Пламя», саке-ужин и сет с мункейками

С 16 по 26 сентября в азиатском ресторане и баре Sintoho отеля Four Seasons Lion Palace St. Petersburg отмечают Праздник середины осени — второй по значимости в Восточной Азии после Китайского Нового года.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым