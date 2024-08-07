Nature: повышение температуры на Земле приведёт к серьёзному изменению климата

Дмитрий Боев

Технологические катастрофы и погода. Единственная реальная катастрофа, сильно повлиявшая на процесс формирования погоды во всём мире произошла на нефтедобывающей платформе Deepwater Horizon на месторождении Макондо в Мексиканском заливе в 2010 году. Долгое время вытекающая нефть собралась ПОД ВОДОЙ в огромную агломерацию (?), которая вызвала изменение течения Гольфстрима на значительный угол. Где-то порядка 13°. И именно это-то и оказало то влияние, которое мы ощущаем по сей день. И именно для того, чтобы отвести взгляды от этой беды и его виновников, американской компании, поддерживается в мире сказка с общей виной и всепланетной генерацией диоксида углерода. Пожары по всей Земле - не выдумка. Это - следствие идущих процессов. Но только в их качестве сейчас называются вещи, не имеющие никакого отношения к реальной действительности. Например, тот же, "генерированный цивилизационными процессами" выброс CO2. Можно подумать, что до 10-х годов Второго тысячелетия почти не сжигала цивилизация ничего, а после них вдруг в массе пошли полыхать углеводороды по всей планете. Несусветная чушь. А вот карту погоды как раз в 10-е годы покорёжили от души. Я об этом писал чуть выше. И это - реальный факт, а не видимость. Вот и +45 в Краснодаре и Корее, и бешенные ливни по всей Европе в то же время.