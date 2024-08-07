Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 898 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeni Velesik
    Когда будут дохнуть дети Буданова и других "слуг народа", будет видно до какого года они протянут!Пока вы не уснули...
  • Валерий Фоменков
    Смерть укро-американским фашистам!В США оценили реш...
  • Strannik Mr
    А мне кажется, что издох кобелёк.В США потеряли Ба...

Nature: повышение температуры на Земле приведёт к серьёзному изменению климата

Nature: повышение температуры на Земле приведёт к серьёзному изменению климата

Повышение температуры на Земле вызовет серьёзные климатические изменения на планете. Такие выводы сделала международная команда учёных в статье для журнала Nature Communications.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дмитрий Боев
Технологические катастрофы и погода. Единственная реальная катастрофа, сильно повлиявшая на процесс формирования погоды во всём мире произошла на нефтедобывающей платформе Deepwater Horizon на месторождении Макондо в Мексиканском заливе в 2010 году. Долгое время вытекающая нефть собралась ПОД ВОДОЙ в огромную агломерацию (?), которая вызвала изменение течения Гольфстрима на значительный угол. Где-то порядка 13°. И именно это-то и оказало то влияние, которое мы ощущаем по сей день. И именно для того, чтобы отвести взгляды от этой беды и его виновников, американской компании, поддерживается в мире сказка с общей виной и всепланетной генерацией диоксида углерода. Пожары по всей Земле - не выдумка. Это - следствие идущих процессов. Но только в их качестве сейчас называются вещи, не имеющие никакого отношения к реальной действительности. Например, тот же, &quot;генерированный цивилизационными процессами&quot; выброс CO2. Можно подумать, что до 10-х годов Второго тысячелетия почти не сжигала цивилизация ничего, а после них вдруг в массе пошли полыхать углеводороды по всей планете. Несусветная чушь. А вот карту погоды как раз в 10-е годы покорёжили от души. Я об этом писал чуть выше. И это - реальный факт, а не видимость. Вот и +45 в Краснодаре и Корее, и бешенные ливни по всей Европе в то же время.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх