interesting response to the fed announcement E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI_DL:NQ1! dr_mr I'm guessing we are about to check what is going to happen today with the response to the response of the announcements of the Fed.
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