Врио главы Курской области раскрыл подробности боев с ВСУ в регионе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не продвинулись в Курской области, а они, наоборот, отступают. Эти подробности боев в регионе раскрыл врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, его слова приводит ТАСС.
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