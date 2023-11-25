Блогеру-миллионнику Шабутдинову было вынесено 8 предупреждений за его «образовательную деятельность»

Департамент образования Москвы выносил восемь предупреждений организации блогера-миллионника Аяза Шабутдинова, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, передает телеграм-канал «Суверенная экономика» со ссылкой на документы ведомства.
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