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Аналитика Olimpbet на матчи «Манчестер Сити» – «Брайтон» и «РБ Лейпциг» – «Боруссия»

Аналитика Olimpbet на матчи «Манчестер Сити» – «Брайтон» и «РБ Лейпциг» – «Боруссия»

  АПЛ. 29-й тур. «Манчестер Сити» – «Брайтон энд Хоув Альбион». 15 марта, 20:00 (время Астаны) В минувшем туре Премьер-лиги «горожане» уступили «Ноттингему» и опустились на пятую строчку таблицы чемпионата.

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