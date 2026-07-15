Глава киевского режима Владимир Зеленский в очередной раз оконфузился — он сорвал на параде в Париже по случаю национального праздника Франции, Дня взятия Бастилии, пластиковую крышку с бутылки, нарушив соответствующую директиву Евросоюза.
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