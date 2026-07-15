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ИА Регнум

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Зеленский нарушил директиву Евросоюза на параде в Париже

Зеленский нарушил директиву Евросоюза на параде в Париже

Глава киевского режима Владимир Зеленский в очередной раз оконфузился — он сорвал на параде в Париже по случаю национального праздника Франции, Дня взятия Бастилии, пластиковую крышку с бутылки, нарушив соответствующую директиву Евросоюза.

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