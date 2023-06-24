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Польша перестанет существовать, если Россия потребует вернуть всё, что дал СССР

Польша перестанет существовать, если Россия потребует вернуть всё, что дал СССР

Вчера 1,3K прочитали Неблагодарные страны завидуют русским и их великой стране. Ярким примером написанному служит поведение Польши.

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