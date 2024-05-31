Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 798 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nikolia Vovchenko
    Не бывает в мире "мелочей",которые не нужно учитывать.Но,"наши"авторы почему то не называют эти"мелочи",а потому и ск..."Весь арсенал воз...
  • Serg
    Да чего вы все ждете от Путина? Прочитайте внимательно Конституцию, написанную амерами для колониальной России. Его у...Тонны лжи лишают ...
  • наталья никифорова
    А какого черта этого придурка оставили на своем месте? Его давно пора гнать взашей грязной метлой. Для чего тогда вес...Министр просвещен...

Кто же продвигает Инстасамку?

Кто же продвигает Инстасамку?

Чем руководствуются ответственные чиновники, выбирая «лицо государственной кампании»? Вспомните: Даня Милюхин стал лицом Экономического форума, Моргенштерн* (иноагент) лицом Альфа Банка, а Егор Крид вёл как-то «разговоры о важном» в школах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх