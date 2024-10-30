Путин поручил разработать программу "Сделано в России" для продвижения товаров

Президент России Владимир Путин поручил правительству и "Российскому экспортному центру" к концу текущего года разработать и утвердить программу "Сделано в России", направленную на продвижение отечественных товаров за рубежом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии