‼️ Всего после инцидента на Всероссийской лыжной Спартакиаде пострадало 17 лыжниц, прокуратура проводит проверку Одна в краснополянской больнице, ещё 16 — в детской.
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‼️ Всего после инцидента на Всероссийской лыжной Спартакиаде пострадало 17 лыжниц, прокуратура проводит проверку Одна в краснополянской больнице, ещё 16 — в детской.