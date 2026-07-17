В Колпинском районе открыли новую детскую площадку и начали восстановление "Детского" пляжа

О результатах рабочего выезда Евгений Разумишкин рассказал в своём телеграм-канале. Первой точкой стала площадка у дома 4а по Центральной улице в Металлострое, которую благоустроили по программе "Петербургские дворы".
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