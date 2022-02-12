Чемпионат Турции. «Дарушафака» – «Афьон Беледие», «Бурсаспор» примет «Галатасарай» и другие матчи

В субботу, 12 февраля, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут четыре матча. «Дарушафака» дома сыграет с «Афьон Беледие», «Бурсаспор» примет «Галатасарай».
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