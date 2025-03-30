За последние 4 года площадь маточников лаванды в Крыму достигла 100 гектаров «За последние 4 года мы создали около 100 гектаров маточников лаванды.
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За последние 4 года площадь маточников лаванды в Крыму достигла 100 гектаров «За последние 4 года мы создали около 100 гектаров маточников лаванды.