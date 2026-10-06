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Царьград

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Организаторы Формулы-2 и Формулы-3 раскрыли календарь сезона-2027

Организаторы Формулы-2 и Формулы-3 раскрыли календарь сезона-2027

Организаторы «Формулы-2» и «Формулы-3» опубликовали календарь на сезон-2027. Гонки начнутся в Бахрейне 12–14 марта, а завершатся в декабре в Абу-Даби.

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